«Еще несколько визитов и все». Зеленский в Берлине ответил на вопрос, достаточно ли у Украины оружия для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетил Германию с первым официальным визитом после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Зеленский провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего они выступили с краткими заявлениями и ответили на вопросы представителей СМИ.

У президента Украины спросили, достаточно ли Украина получила оружия для начала наступления. Как пишет «РБК-Украина», Зеленский ответил кратко: «Еще несколько визитов и все».

Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь — накануне Германия объявила о крупнейшем пакете помощи с начала войны. «Германия сегодня находится на втором месте [по поставкам оружия]. Я скажу откровенно, мы будем делать все, чтобы вывести Германию на первое место помощи», — сказал он.

Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием «коалиции истребителей». «И частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно», — заявил президент Украины. Он намерен обсудить это во второй части встречи с Шольцем.

Зеленский и Шольц собираются поехать в немецкий Аахен на вручение премии Карла Великого, которой Зеленского и украинский народ удостоили в декабре 2022 года.

Германия стала девятой страной Европы, которую президент Украины Владимир Зеленский посетил с начала 2023 года. До этого Зеленский посетил Великобританию, Францию, Бельгию, Польшу (дважды), Финляндию, Нидерланды, Италию и Ватикан. В конце 2022 года Зеленский посетил США и Польшу.

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