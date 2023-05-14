The Washington Post убрала с сайта фрагмент интервью с президентом Украины. В нем Зеленского спросили о связях Евгения Пригожина с украинской разведкой

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с журналистами The Washington Post в Киеве, 1 мая 2023 года Ed Ram / The Washington Post / Getty Images

Из интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое 13 мая вышло на сайте американской газеты The Washington Post, вскоре после публикации пропал большой фрагмент. Пользователи заметили это, сравнив текущую версию материала с архивной, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Из интервью убрали фрагмент, где Зеленский ответил на серию вопросов, посвященных утечке американских секретных документов, о которой стало известно в апреле. В этой части разговора журналисты спрашивали о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, согласно документам, поддерживает контакты с украинской разведкой.

The Washington Post: Документы указывают, что ГУР, ваше разведывательное управление, поддерживает неофициальные контакты с Евгением Пригожиным, и вы были в курсе, в том числе о встрече Евгения Пригожина с офицерами ГУР. Это правда?

Владимир Зеленский: Это вопрос [военной] разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы, или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?

В ответ сотрудник издания сказал, что Зеленский стал первым украинским чиновником, с которым журналист обсуждает утекшие секретные документы.

WP: Я могу зачитать, какая есть информация о Пригожине и ГУР. 13 февраля Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, сообщил вам о российском плане по дестабилизации Молдовы с помощью двух бывших сотрудников Вагнера. Буданов сообщил вам, что рассматривает эту схему как способ [российской стороны] уличить Пригожина [в контактах с ГУР], потому что «мы имеем с ним дело». Вы поручили Буданову проинформировать президента Молдовы Майю Санду, а Буданов сказал вам, что ГУР сообщило Пригожину, что его объявят предателем, работающим на Украину. В документе также говорится, что Буданов ожидал, что россияне используют детали секретных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке.

Зеленский: Слушайте, если честно, ну вы просто что-то читаете, что-то говорите. Я просто не понимаю, откуда вы это берете, с кем разговариваете и так далее. Вы рассказываете о том, как я встречался с Будановым. Это говорит о том, что у вас — как бы это выразиться? — похоже, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас что-то есть, потому что так это выглядит. Вы снова делаете, я прошу прощения, то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель — помочь России? Значит, у нас разные цели. Если я не сижу с ними за одним столом, я не совсем понимаю, о чем мы говорим. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Так или иначе, я просто не понимаю вашей цели.

Журналисты The Washington Post, участвовавшие в интервью, заверили, что цель издания «не в том, чтобы помогать России». По их словам, никто не сообщал им эту информацию лично, а данные содержались в утекших секретных документах, которые указывают на то, что США прослушивают президента Украины. Зеленский в ответ продолжил настаивать на том, что журналистам кто-то передал утекшие документы:

Они [документы] не были в интернете, они были частью чего-то, — заявил Зеленский. — Мы, нормальное общество, не могли получить доступ ко всему этому. Не могли. А потом, я думаю, стала появляться информация, которую стали публиковать частично и все прочее. Я думаю, что это ваше [знание] — или вашей редколлегии или кого еще. Я не хочу никого обидеть, я не знаю. Поэтому сегодня вы публикуете эту информацию по частям. Вы публикуете информацию о контрнаступлении Украины, о том или другом. Я вам сказал, что я думаю, что это — как бы выразиться? — кто-то где-то что-то услышал, кто-то где-то что-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная и не работает на пользу Украине.

После этого Владимир Зеленский сказал, что не считает утечку секретных документов США «чувствительной». «Если я отвечу вам, что это чувствительно, это будет означать, что это настоящие документы. Пожалуйста, прекратите играть со мной в игры. Я президент воюющей страны, страны, которая находится в состоянии войны», — пояснил он. Президент Украины отказался признать утекшие материалы документами и заявил, что не хочет подробно об этом говорить, поскольку «не знает, о чем говорит».

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