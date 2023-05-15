Пригожин предлагал Украине уйти из Бахмута в обмен на то, что он раскроет позиции российских войск, пишет The Washington Post Киев не согласился, потому что не доверяет основателю ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин призывает Владмира Зеленского отвести украинские войска из Бахмута, чтобы «спасти их жизни». Кадр из видеообращения, опубликованного 3 марта Пресс-служба компании «Конкорд» / AP / Scanpix / LETA

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предлагал Киеву сделку: в обмен на вывод украинских войск из-под Бахмута он обещал передать информацию о местах дислокации российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них. Об этом пишет The Washington Post, изучившая очередные документы из .

Как утверждается в документах, это предложение Пригожин в январе 2023 года передал через своих знакомых в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с которыми он поддерживал связь в ходе войны. Помимо разговоров по телефону, Пригожин лично встречался с офицерами ГУР в некой африканской стране, пишет The Washington Post.

Какие позиции Пригожин предлагал раскрыть, не уточняется.

Два украинских чиновника анонимно подтвердили The Washington Post, что Пригожин «неоднократно» проводил беседы с ГУР Украины. В Киеве не согласились на предложение относительно Бахмута (по словам одного из источников, оно озвучивалось несколько раз), так как, уверяют собеседники издания, не доверяют основателю ЧВК Вагнера. В Вашингтоне также сомневаются в искренности Пригожина, рассказал газете анонимный американский чиновник.

В интервью газете The Washington Post, которое вышло 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг прямо контакты с Пригожиным. «Это вопрос [военной] разведки», — сказал он. Вскоре после выхода интервью газета убрала с сайта этот фрагмент — однако, после выхода статьи, посвященной январскому предложению Пригожина, его вернули.

Пригожин в феврале и в мае вступал в публичную конфронтацию с Минобороны России, обвиняя ведомство в недостаточных поставках боеприпасов для отрядов ЧВК Вагнера под Бахмутом. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, предполагали, что подобное поведение может быть вызвано тем, что Пригожин дал личное обещание президенту России Владимиру Путину взять Бахмут, а теперь рискует «сорвать дедлайн».

По данным источников «Медузы», пропагандисты в государственных СМИ уже получили из Кремля «предупреждение», что если Пригожин и дальше продолжит критиковать Минобороны РФ и рассказывать о «неудачах на фронте», то в публикациях его следует «позиционировать как предателя». The Washington Post также утверждала, что Минобороны РФ готовило кампанию с публичной критикой Пригожина, но не смогло ее организовать.

Сам Пригожин после выхода интервью Зеленского в ответ на просьбу «подтвердить встречу с [главой ГУР] Кириллом Будановым или представителями ГУР в Африке» сказал: «Да, конечно, могу подтвердить эту информацию, нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб: мы с Будановым до сих пор находимся в Африке». После публикации новой статьи о якобы имевшем место предложении выдать позиции российских войск в обмен на Бахмут он заявил, что журналистам «надо было еще немножко потрудиться и сделать скриншоты с телефона» в подтверждение того, что он якобы в дружеской манере общается с Будановым.

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