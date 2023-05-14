Минобороны РФ: на передовой в Донецкой области погибли два российских полковника

Министерство обороны РФ сообщило, что при отражении атак ВСУ на соледарско-бахмутском направлении погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

В сообщении Минобороны сказано, что Вячеслав Макаров руководил боем в районе села Красное под Бахмутом Донецкой области, получил тяжелое ранение и умер во время эвакуации с поля боя.

Полковник Евгений Бровко, сказано в сообщении, руководил боем «на другом участке отражения атак противника» (где именно, не уточняется). Бровко погиб, получив множественные осколочные ранения.

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины предпринимали «массовые попытки прорыва обороны» российских сил севернее и южнее Бахмута. «Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сообщили в ведомстве.

Министерство обороны РФ крайне редко сообщает о гибели военных, в том числе занимающих высокие посты. Обычно об их гибели становится известно, когда Минобороны посмертно представляет военных к наградам.

По оценке журналистов «Русской службы Би-би-си», «Медиазоны» и команды волонтеров, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 22,6 тысячи российских военных. По состоянию на 12 мая по открытым источникам известно, что на войне погибли 57 полковников и не менее четырех генералов.

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Война Четыреста сорок пятый день

Хроника войны

Война Четыреста сорок пятый день