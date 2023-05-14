Александр Лукашенко, который не появляется на публике с 9 мая, пропустил День флага, герба и гимна Беларуси, который отмечают 14 мая. Внимание на это обратило издание «Зеркало». Вместо него на официальном мероприятии выступил премьер Роман Головченко, который зачитал обращение от имени Лукашенко.

Александр Лукашенко не появляется на публике пятый день. 9 мая он присутствовал на параде в Москве в честь Дня Победы, но пропустил неформальный завтрак с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он мог досрочно уехать в Минск из-за проблем со здоровьем. В тот же день Лукашенко появился на церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, но вместо него с речью выступил министр обороны Виктор Хренин.

В телеграм-каналах выдвигаются предположения о тяжелой болезни или даже смерти Лукашенко. Однако есть и сообщения о том, что ему сделали некую операцию, которая прошла успешно.

Пресс-служба Лукашенко не комментировала эти сообщения.

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