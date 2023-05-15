Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления по вопросу состояния здоровья Александра Лукашенко.

Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было, и здесь, мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию.

Так Песков ответил на вопрос, вызывают ли у Кремля беспокойство слухи об ухудшении состояния Лукашенко.

Лукашенко не появляется на публике с 9 мая. В тот день он присутствовал на параде в Москве в честь Дня Победы, но пропустил неформальный завтрак с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Лукашенко появился на церемонии возложения цветов в Минске, однако не стал выступать с традиционной речью.

14 мая Лукашенко пропустил мероприятия в честь Дня флага, герба и гимна Беларуси. Вместо него выступил премьер Роман Головченко, который зачитал обращение от имени Лукашенко.

Пресс-служба Лукашенко официально никак не комментировала его отсутствие.

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