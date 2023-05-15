Белорусские войска находятся в повышенной боевой готовности из-за событий в Брянской области России, где «были сбиты четыре воздушных судна». Об этом на совещании с белорусскими военными заявил Александр Лукашенко.

«Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска», — цитирует слова Лукашенко «Белта».

Лукашенко не появлялся на публике шесть дней. В последний раз его видели 9 мая на параде Победы на Красной площади в Москве, а затем на церемонии у памятника Победы в Минске. Из-за исчезновения Лукашенко в прессе появились слухи о его болезни.

По сообщениям российских СМИ, 13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель Су-35. В результате, по разным данным, погибли от двух до девяти человек.

Власти Брянской области официально сообщали о потере одного вертолета. Минобороны РФ не подтверждало информацию о крушении воздушных судов. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждал, что всего крушение потерпели пять воздушных судов, в том числе три вертолета. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в свою очередь допустил, что к крушению российской авиагруппы в Брянской области могла быть причастна российская система противовоздушной обороны.

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