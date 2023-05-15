Лукашенко шесть дней не появлялся на публике. Что с ним случилось? В СМИ говорят о возможной болезни. Связанный с его пресс-службой телеграм-канал «шутит» про «Новичок»

Александр Лукашенко во время парада Победы в Москве 9 мая 2023 года. На его руке можно заметить повязку Гавриил Григоров / AFP / Scanpix / LETA

Александр Лукашенко с 9 мая на протяжении шести дней не появлялся на публике, что привело к многочисленным слухам о его болезни. Все это время никаких официальных комментариев о его отсутствии не было. Вечером 15 мая близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» сообщил, что он слушает доклад военных, и опубликовал фото, на заднем плане которого стоит Лукашенко в военной форме. Также Лукашенко показали в эфире белорусского ТВ — он был в кадре буквально несколько секунд, во время которых не сказал ни слова. Левая рука у него была забинтована. Позже СМИ опубликовали минутное видео с Лукашенко, на котором он рассказывает, что белорусские войска приведены в повышенную боеготовность.

9 мая Лукашенко посетил парад Победы в Москве, на котором присутствовали президент РФ Владимир Путин и лидеры еще шести стран. Однако он оказался единственным из приглашенных глав государств, кто не пошел с Путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата — его туда отвезли на электромобиле службы безопасности.

Издание «Зеркало» обратило внимание на видео, на котором снято, как лидеры стран уходят с парада. В какой-то момент Лукашенко обменивается репликами с Путиным, они останавливаются и президент России что-то обсуждает с другими иностранными руководителями. После этого Путин вместе с другими гостями парада идет к могиле, Лукашенко среди них нет. Он появляется в кадре только уже в Александровском саду. «Наша Нiва» также заметила, что во время парада на руке Лукашенко было видно повязку.

Лукашенко не появился и на неформальном завтраке лидеров стран, приехавших в Москву. «Наша Нiва» писала, что вскоре после парада Лукашенко вернулся в Минск.

Вечером Лукашенко действительно появился в белорусской столице. Он принимал участие в традиционной церемонии возложения цветов к монументу Победы в центре города. В прошлые годы Лукашенко всегда выступал с речью на этом мероприятии, однако в этом году его выступления не было. Там выступил только министр обороны Беларуси Виктор Хренин, Лукашенко вместе с другими участниками церемонии стоял за спиной министра. В сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого» говорилось, что Хренин выступал по поручению Лукашенко.

С тех пор Лукашенко не видели на публике. Издание «Зеркало» решило сравнить, что Лукашенко делал в предыдущие недели, и пришло к выводу, что нынешняя ситуация выглядит аномальной. Согласно графику Лукашенко, по средам он чаще всего не проводит никаких мероприятий, однако четверг и пятница — «весьма активные дни» для него. Чаще всего в это время у него проходят встречи с чиновниками, совещания, поездки, награждения и тому подобное. На прошлой неделе 11 и 12 мая (то есть в четверг и пятницу) ни о чем подобном пресс-служба Лукашенко не сообщала.

При этом «Зеркало» отмечает, что странности в графике Лукашенко начались еще до посещения парада Победы в Москве. 3, 4 и 5 мая (то есть в среду, четверг и пятницу) на сайте Лукашенко есть информация только об одном публичном мероприятии — вручении государственных наград 5 мая. Журналисты обратили внимание на осипший голос политика, когда он выступал на церемонии.

Вечером 13 мая «Еврорадио» со ссылкой на сообщения читателей писало, что кортеж Лукашенко в сопровождении специального подразделения ДПС «Стрела» приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента. Телеграм-канал белорусского активиста Антона Мотолько «МотолькоПомоги» со ссылкой на свои источники также писал, что Лукашенко приехал в медицинский центр. По данным канала, через два часа кортеж Лукашенко покинул больницу.

14 мая Лукашенко пропустил еще одно мероприятие — День флага, герба и гимна Беларуси. Вместо него на официальном мероприятии выступил премьер-министр Роман Головченко, который зачитал обращение от имени Лукашенко.

Официально пресс-служба Лукашенко никак не комментировала его отсутствие. 12 мая телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео с зайцем, который забрел на территорию резиденции политика. Ролик сопровождала подпись: «„Навiчок“ во Дворце Независимости». Как считает «Зеркало», пресс-служба таким образом пыталась иронизировать над сообщениями о плохом самочувствии Лукашенко и «пошутила» про отравление «Новичком».

Тему исчезновения Лукашенко из публичного поля затронул и государственный белорусский телеканал СТВ. В его эфире психолог Алена Дзиодзина рассуждала о мифах, которые «используют для черного пиара крупных политиков». Кроме того, 10 мая сотрудница государственного «Агентства телевизионных новостей» Мария Петрашко опубликовала ролик, в котором сказала, что у нее в течение дня люди постоянно спрашивали о здоровье Лукашенко. Она призвала «успокоиться» и сказала, что «все нормально».

Утром 13 мая журналистка «Зеркала» позвонила в пресс-службу Лукашенко под видом обычной гражданки Беларуси. Там ей сказали, что с Лукашенко все в порядке, у него «плотное расписание, в том числе и работа с документами».

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сказал изданию «Подъем», что Лукашенко болеет, но диагноз не назвал. «Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — заявил он.

Белорусский оппозиционер и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко заявил, что, «по некоторым сведениям», у Лукашенко . Источник этой информации политик не раскрыл. По информации издания «Наша Нiва», среди чиновников в окружении Лукашенко распространяется версия о вирусе — каком именно, неясно. «Еще несколько человек из окружения [Лукашенко] заболели и свалились с ног. Насколько я понимаю, это что-то вирусное», — сказал собеседник издания, близкий к службе протокола Лукашенко.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник писал, что у Лукашенко «был какой-то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологическое заболевание». По его словам, в последнее время в Минск для лечения политика якобы вылетали специалисты из Москвы, в том числе из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Никаких подтверждений этой информации нет.

О здоровье Лукашенко журналисты спросили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, Минск не сообщал о каких-либо проблемах с состоянием здоровья политика. Песков также призвал «ориентироваться на официальную информацию» — при том, что официальной информации нет.

10 мая соперница Лукашенко на выборах президента 2020 года и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выпустила заявление о том, что будет происходить, «если Лукашенко всё». В нем она рассуждает, что белорусам необходимо не допустить прихода к власти другого диктатора или «российского ставленника».

Deutsche Welle выпустило текст под заголовком «Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко». В нем говорится, что по белорусскому законодательству, если глава государства умирает по естественным причинам, исполнять его обязанности будет спикер верхней палаты парламента — эту должность занимает Наталья Кочанова. Она ранее работала вице-премьером правительства Беларуси и возглавляла администрацию Лукашенко.

В случае насильственной смерти главы государства в Беларуси будет объявлено чрезвычайное или военное положение, а власть перейдет к Совету безопасности. Его заседания будет вести та же Наталья Кочанова, но решения Совбез будет принимать тайным голосованием и большинством голосов.

Обновлено. Вечером 15 мая белорусские СМИ опубликовали кадры совещания Лукашенко с военными. На видео он заявляет, что белорусские войска находятся в повышенной боевой готовности из-за событий в Брянской области России, где «были сбиты четыре воздушных судна». Посмотрите, как он выглядит.