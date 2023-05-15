Глава МВД аннексированной ЛНР Игорь Корнет получил ранение при взрыве в Луганске

В результате взрыва в центре Луганска получил ранение глава МВД аннексированной ЛНР Игорь Корнет. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, на Корнета было совершено покушение, он в реанимации. Телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел в луганском барбершопе, Корнет находится в тяжелом состоянии.

Глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что в центре Луганска на улице Демехина произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. ТАСС сообщает о пяти пострадавших в результате взрыва.

Игорь Корнет занимает должность главы МВД аннексированной ЛНР с августа 2014 года.

В ноябре 2017 года Игорь Плотницкий, который тогда был главой самопровозглашенной ЛНР, решил уволить Корнета с поста главы МВД. Корнет отказался уходить в отставку. На следующий день на улицах Луганска появились лояльные Корнету вооруженные люди, которые взяли под контроль административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и ушел в отставку с поста главы самопровозглашенной республики.