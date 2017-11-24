Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку

Луганский информационный центр
16:42, 24 ноября 2017
Надежный источник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — сказано в сообщении.

Пасечник говорит, что будет по решению Плотницкого исполнять обязанность главы ЛНР «впредь до предстоящих выборов». Сам же Плотницкий назначен «уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений».

Останется ли в должности отстраненный Плотницким (и отказавшийся уходить в отставку) министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пока не сообщается.

В 2016 году Игорь Плотницкий объявлял об отставке Леонида Пасечника — это произошло после того, как МВД и МГБ луганских сепаратистов арестовали министра топлива и энергетики Дмитрия Лямина. Пасечник тогда в отставку уходить отказался и в итоге остался в должности.

Отставке Игоря Плотницкого предшествовал его конфликт с министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом. Плотницкий отправил Корнета в отставку, но тот отказался выполнять этот приказ; 21 ноября административные здания в Луганске были заблокированы вооруженными людьми, предположительно подчинявшимися Корнету. Сообщалось также, что в город въехала колонна военной техники из ДНР.
23 ноября стало известно, что Плотницкий уехал в Россию. Писатель Захар Прилепин встретил его в самолете в Москву.
Утром того же дня Корнет объявил, что МВД ЛНР вместе с МГБ ДНР провели успешные совместные «контрразведывательные и антидиверсионные» мероприятия против связанной с украинской разведкой «преступной группой», у которой была агентура «из числа высокопоставленных чиновников ЛНР».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме