Глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — сказано в сообщении.

Пасечник говорит, что будет по решению Плотницкого исполнять обязанность главы ЛНР «впредь до предстоящих выборов». Сам же Плотницкий назначен «уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений».

Останется ли в должности отстраненный Плотницким (и отказавшийся уходить в отставку) министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, пока не сообщается.

В 2016 году Игорь Плотницкий объявлял об отставке Леонида Пасечника — это произошло после того, как МВД и МГБ луганских сепаратистов арестовали министра топлива и энергетики Дмитрия Лямина. Пасечник тогда в отставку уходить отказался и в итоге остался в должности.