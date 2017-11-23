Захар Прилепин встретил главу ЛНР в самолете в Москву

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий 23 ноября прилетел в Москву. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин, который, по собственным словам, является заместителем командира батальона в непризнанной Донецкой народной республике.

Прилепин сообщил, что летел с Плотницким одним рейсом Ростов-на-Дону — Москва.

На посвященной Прилепину странице «ВКонтакте» опубликовано сообщение от имени писателя, что Плотницкий летел один эконом-классом, а в аэропорту Шереметьево за ним пошли следом «два дожидавшиеся его оперативника».

Писатель добавил, что у лидера ЛНР было с собой «все для новой жизни», а именно «маленькая сумка» и «пиджак в чехле». Что он имеет в виду под «новой жизнью» Плотницкого, Прилепин не уточнил.

Активист Константин Долгов, которого называли представителем МИД ДНР, опубликовал видеозапись с Плотницким в московском аэропорту.