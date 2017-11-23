Захар Прилепин встретил главу ЛНР в самолете в Москву

РБК
19:46, 23 ноября 2017
Надежный источник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий 23 ноября прилетел в Москву. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин, который, по собственным словам, является заместителем командира батальона в непризнанной Донецкой народной республике.

Прилепин сообщил, что летел с Плотницким одним рейсом Ростов-на-Дону — Москва.

На посвященной Прилепину странице «ВКонтакте» опубликовано сообщение от имени писателя, что Плотницкий летел один эконом-классом, а в аэропорту Шереметьево за ним пошли следом «два дожидавшиеся его оперативника».

Писатель добавил, что у лидера ЛНР было с собой «все для новой жизни», а именно «маленькая сумка» и «пиджак в чехле». Что он имеет в виду под «новой жизнью» Плотницкого, Прилепин не уточнил.

Активист Константин Долгов, которого называли представителем МИД ДНР, опубликовал видеозапись с Плотницким в московском аэропорту.

Видео прибытия Плотницкого в Москву
Константин Долгов
Об отъезде Игоря Плотницкого из Луганска в Россию утром 23 ноября сообщила «Новая газета». Это произошло после того, как 21 ноября центр города взяли под контроль вооруженные люди, предположительно подчинявшиеся отстраненному Плотницким главе МВД ЛНР Игорю Корнету. Сообщалось также о появлении в Луганске военной техники из ДНР.
Одновременно с новостью об отъезде Плотницкого Корнет объявил, что МВД ЛНР вместе с МГБ ДНР провели успешные совместные «контрразведывательные и антидиверсионные» мероприятия против «преступной группы» под командованием украинской разведки, у которой была агентура «из числа высокопоставленных чиновников ЛНР».

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