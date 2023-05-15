Минобороны РФ впервые объявило о сбитой ракете большой дальности Storm Shadow

Российское Минобороны в ежедневной сводке заявило «о перехвате средствами противовоздушной обороны крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow». Где и когда именно была сбита ракета, не уточняется, говорится лишь, что это произошло «в течении суток».

О сбитой ракете Storm Shadow Минобороны РФ объявляет впервые. О том, что Великобритания передала Украине такие ракеты, дальность которых достигает 250 километров, стало известно 11 мая. Представители аннексированной ЛНР утром в понедельник, 15 мая, заявляли, что две такие ракеты были выпущены по Луганску.

Подтверждения сообщению Минобороны РФ о первой сбитой ракете Storm Shadow из других источников пока не поступало. Независимого подтверждения информации об обстреле Луганска именно этими ракетами также нет.

Летом 2022 года российское военное ведомство заявляло о шести уничтоженных за месяц ракетных системах HIMARS, которые Украине поставили США. В Пентагоне тогде не подтвердили потерю ни одной из них, а представители ВСУ назвали заявления об уничтожении HIMARS фейками.