CNN: Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров

Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow — их радиус действия составляет более 250 километров, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Великобритания согласилась поставить Украине эти ракеты при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по объектам на территории России. При этом CNN отмечает, что британские власти неоднократно заявляли, что считают Крым украинской территорией, которую незаконно аннексировала Россия.

Другой источник телеканала, высокопоставленный американский чиновник, заявил, что ракеты Storm Shadow «поменяют правила игры» и дадут Украине те возможности, о которых Киев просил практически с самого начала полномасштабной войны — ранее украинские власти добивались поставок американских дальнобойных ракет ATACMS. Как объяснял бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон, США не поставляют Украине дальнобойные ракеты, поскольку боятся, что украинцы будут использовать их для ударов по территории РФ.

Украинская газета «Страна» уточнила, что поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow производятся в нескольких модификациях, в том числе с предельной дальностью свыше 560 километров. Согласно CNN, Украина получила менее дальнобойные ракеты. «Страна» предположила, что речь идет о ракетах с дальностью около 290 километров, то есть немногим меньше ATACMS.

Сейчас самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, считаются реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS, дальность которых составляет около 80 километров.

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