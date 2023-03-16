Бывший советник Трампа Джон Болтон: союзники Украины не оказывают ей необходимой помощи, опасаясь конфликта с Россией

Джон Болтон, бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа, опубликовал в издании The Wall Street Journal колонку, в которой говорится, что союзники Украины не смогли оказать ей необходимую помощь для победы над Россией из-за опасений администрации Джо Байдена по поводу возможной эскалации конфликта.

По мнению Болтона, война в Украине зашла в тупик — и это произошло из-за нерешительности США, вызванной угрозами Москвы, которые бывший советник Трампа считает «блефом». Болтон пишет, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия только в самом крайнем случае, а за год войны стало очевидно, что возможности российской армии ограничены.

Болтон считает, что США должны изменить свою стратегию. «Сегодня политика Белого дома по существу такова: мы поддерживаем оборону Украины, но не настолько, чтобы она была слишком эффективной», — пишет он.

Отдельно Болтон отмечает противоречия в НАТО по поводу того, какие вооружения поставлять в Украину. По его мнению, большая часть споров в альянсе обусловлена настойчивым требованием Вашингтона, чтобы украинские военные не наносили западным оружием удары по территории РФ, включая аннексированный Крым. Это приводит к тому, что НАТО не поставляет Киеву необходимые вооружения, в то время как Россия наносит удары по всей территории Украины, пишет Болтон.

«Похоже, Байден хочет, чтобы Россия „проиграла“, но боится предпринять шаги для того, чтобы Украина действительно „выиграла“. Если он верит в официальную позицию США — восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — то он должен утвердить ее и разработать план для достижения этой цели. Если нет, то он должен сказать об этом. В таком случае у нас хотя бы появится возможность для внятной дискуссии», — заключает Болтон.

Решения о поставках оружия Украине в странах Запада занимают многие месяцы. Они только спустя год войны решились начать поставки танков. Первые машины прибыли уже в феврале, но основные поставки начнутся значительно позже. Американские танки Abrams попадут в Украину лишь к концу 2023 года, пишет The Washington Post.

Запад также медлит с поставками дальнобойных ракет ATACMS, которые Киев просит многие месяцы, из-за опасений, что украинские военные будут наносить этим оружием удары по территории РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп, объявивший о намерении снова баллотироваться в президенты, в марте 2023 года заявил, что противостояние с Россией не соответствует стратегическим интересам США. Он говорил, что можно было бы избежать полномасштабной войны в Украине, отдав ее «определенные районы» России.

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным соперником Трампа в борьбе за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, называл российское вторжение в Украину «территориальным спором». Он выступал за то, чтобы США не принимали участия в этом конфликте.

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