The Washington Post: американские танки Abrams поставят в Украину к концу 2023 года

Танки Abrams поставят в Украину в рамках военной помощи от США не раньше конца 2023-го или уже в 2024 году, пишет The Washington Post.

По сведениям издания, Киеву передадут современную модификацию основного боевого танка M1A2, но их не будут изымать из военных запасов США, а закупят у компании General Dynamics и построят по спецзаданию без секретной брони из обедненного урана.

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25 января ряд западных стран, поддерживающих Украину в войне с Россией, анонсировали поставки тяжелых вооружений Киеву. США объявили, что отправят в Украину 31 танк Abrams. Германия, Испания, Польша, Финляндия, Нидерланды, Норвегия согласились передать 112 немецких танков Leopard. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко утверждает, что страны Запада официально подтвердили свое согласие поставить Украине 321 тяжелый танк. Ранее в ВСУ заявляли, что для успешного контрнаступления на фронте им потребуется 300 западных танков.

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