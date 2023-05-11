Роспотребнадзор составил административный протокол о нарушении санитарных норм в Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге. Дело об административном правонарушении, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, передано в Куйбышевский районный суд.

Протокол составлен по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Материалы административного дела, по состоянию на вечер 10 мая, еще не были приняты судом к производству.

МДТ был опечатан 6 мая. Роспотребнадзор заявил, что в театре обнаружены «многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения». Источник ТАСС сообщал, что проверка театра «была организована по обращению гражданина в прокуратуру».

В репертуаре МДТ есть спектакли с участием Данилы Козловского, на которого написали заявление в Генпрокурору о «дискредитации» российской армии. В апреле театр объявил о переносе спектаклей «Гамлет» и «Коварство и любовь», где играл Козловский. Причина переноса не называлось, в объявлении говорилось лишь, что в театре «очень надеются, что спектакли состоятся».