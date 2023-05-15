Тихон Шевкунов (его называют «духовником Путина») дал интервью Ксении Собчак Кажется, теперь мы можем представить, как в российской элите сами для себя оправдывают войну. Краткий пересказ «Медузы»

Война для меня — это огромная трагедия и не заживающая рана. Меня все время мучает мысль, что не все сделано для того, чтобы этого не случилось. Я вспоминаю слова вашего отца, который был настоящим русским либералом. Именно в таком духе учил он своих учеников и еще в 1992 году об этих событиях. Кроме Собчака о войне между Украиной и Россией предупреждали также православные старцы, причем украинские и начиная еще с 1940-х годов. Мы были предупреждены, но любое пророчество понимается только, когда свершается, а до этого кажется безумием, ерундой.

Мы поддерживали Украину, даже когда там решили, что они — «це Европа», но были третьи силы, которые воспитывали ненависть ко всему русскому. Нас тоже любезно пригласили в западное сообщество, и все были рады, кроме тех, кто знал историю. Потому что мы всегда были для Запада не целью, а средством. В данном случае для противостояния с Китаем. Правда, никаких доказательств и даже примеров этому у меня нет, но весь ход событий ясно говорит: конфликт Запада с Китаем неизбежен, и нами хотели прикрыться.

Глобальный Запад (а это отдельные страны и надгосударственные силы, которые, — я глубоко убежден — существуют и влияют даже на таких могущественных людей, как президент США) так вел себя всегда. Революцию 1917 года в России он тоже помог организовать, и, когда Николай II отрекся от престола, премьер-министр Великобритании [Дэвид] Ллойд-Джордж заявил: . Но больше Запада виновата наша собственная элита, у нас и Дума сейчас управляемая, потому что в семнадцатом году именно она устроила госпереворот.

В Библии рассказывается об исходе из Египта. Плененный еврейский народ абсолютно устраивала жизнь в рабстве, там были котлы с мясом, «Макдональдсы» по-нашему, и Моисей почти что психологическим насилием (а библейские чудеса — это что такое еще?) вывел евреев оттуда. И что делал дальше? Сорок лет водил по клочку земли в пустыне до тех пор, пока не вымерли последние рабы Египта. Я не нумеролог, но у нас с начала перестройки [в 1985 году] почти сорок лет и прошло.

Никто в России не хочет возрождать Советский Союз, империи никогда не возвращаются. Правда, единственное, что умеет строить русский народ, — это империя. Но на Украине Россия империализмом, то есть расширением своих владений за счет других стран, категорически не занимается. Мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами.

Ксения Собчак в интервью призналась, что вступила на путь интереса к церкви. Полностью интервью можно посмотреть здесь.

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