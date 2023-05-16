Власти Киева сообщили о массированной ночной атаке на город. В ВСУ заявили, что сбили все российские дроны и ракеты, запущенные по Украине

В ночь на 16 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, сработали системы противовоздушной обороны, сообщили в городской военной администрации.

В нескольких районах украинской столицы — Соломенском, Шевченковском, Дарницком и Оболонском — произошли взрывы и упали обломки ракет, заявил мэр города Виталий Кличко. По предварительной информации, в результате в Соломенском районе пострадали три человека, повреждено здание и загорелись несколько автомобилей, сообщил он.

Глава городской военной администрации Сергей Попко данные о пострадавших не подтвердил. По его словам, российская армия атаковала украинскую столицу одновременно беспилотниками и ракетами. «Она [атака] была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени», — сообщил чиновник, отметив, что большая часть ракет и беспилотников, атаковавших Киев, были сбиты.

В свою очередь Генштаб ВСУ заявил, что войска РФ нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты разных типов.

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что ночью 16 мая в результате работы ПВО были сбиты все запущенные по Украине российские беспилотники и ракеты. Среди них — шесть ударных беспилотников «Шахед-136/131», три разведывательных дрона типов «Орлан-10» и Supercam а также шесть ракет «Кинжал», девять «Калибров» и три ракеты комплексов «Искандер» и С-400.

Представители российской стороны сообщения об атаке не комментировали.