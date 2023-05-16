Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

Ракета Storm Shadow на подвесе французского истребителя Rafale MO2 в 2004 году. MBDA / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Великобритания 11 мая сообщила, что передала Украине ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров — это самое дальнобойное оружие, которое Киев получил от западных союзников с начала войны. Вечером 12 мая был обстрелян Луганск, находящийся более чем в 80 километрах от линии фронта — и власти аннексированной ЛНР заявили, что обстрел вели ракетами Storm Shadow (ВСУ это не подтвердили). Военный эксперт Льюис Пейдж опубликовал колонку в издании The Telegraph, в которой он рассуждает о том, как наличие у Украины дальнобойных ракет может изменить ситуацию на фронте. «Медуза» публикует перевод его текста с небольшими сокращениями и редакционными правками.

Великобритания снова впереди всех союзников — Лондон поставляет украинцам свои хваленые ракеты Storm Shadow, самое дальнобойное оружие, которое когда-либо было у Киева. Поистине, это переломный момент, но, на самом деле, он переломный не потому, почему кажется на первый взгляд. Сами по себе Storm Shadow вряд ли изменят картину на поле боя, как и небольшое количество танков Challenger II, которые Великобритания поставила Украине ранее.

Challenger — не самый хороший танк. Он был известен своей ненадежностью, еще когда только появился — его даже поставили на вооружение британской армии только спустя много лет неудачных испытаний. Он также не был успешен как экспортная модель: Оман купил 38 танков еще во время проектирования, но после этого никто больше не захотел их приобрести. В Challenger используются боеприпасы особого образца — а не стандартные снаряды НАТО, которые применяются во всех остальных танках.

Те 14 танков Challenger, которые были отправлены в Украину, вряд ли стали потерей для Великобритании. Лондон уже законсервировал 120 старых машин, а оставшиеся планировалось модернизировать до Challenger III. Возможно, украинцы и будут использовать устаревшие британские танки в своем предстоящем контрнаступлении — но гораздо больше им пригодятся Leopard немецкого производства, переданные другими странами.

Это и было самым важным в том, что касается поставок Challenger: не сами танки, а факт отправки нескольких машин западного производства. Это подтолкнуло осторожных немецких политиков к тому, чтобы отправить несколько своих Leopard и разрешить их поставки другим странам, которые до того купили их у Германии.

Со Storm Shadow почти та же история. В Великобритании всем нравится говорить, что ракета была разработана совместно с Францией и что это какое-то современное передовое оружие. Но это совершенно не соответствует действительности. На самом деле Франция разработала его почти в одиночку, а единственная британская часть в нем — это боеголовка (хотя и она частично разрабатывалась французами).

Как и танк Challenger, ракеты Storm Shadow никогда не имели блестящей репутации. Так, еще в 2003 году выяснилось, что боеголовки не взрывались после того, как попадали глубоко в бетонные конструкции. Специалисты по обезвреживанию бомб уже тогда столкнулись со сложной задачей по разминированию после применения нового «чудо-оружия».

Еще один недостаток Storm Shadow состоит в том, что это дозвуковая ракета — и поэтому может быть сбита обычными средствами ПВО. Такие дозвуковые ракеты незначительно изменят ситуацию на поле боя, так как ВСУ в любом случае будет трудно глубоко проникать в контролируемое Россией воздушное пространство.

Но не это имеет значение. Главное заключается в том, что кто-то дал Украине оружие с номинальной дальностью в 250 километров, что создает давление на другие западные страны, чтобы они последовали этому примеру. Теперь это намного легче политически и дипломатически: так, Франция объявила о передаче аналогичных ракет практически сразу после Великобритании.

Украинцы много раз говорили, чего они хотят — ракеты ATACMS производства США для систем залпового огня HIMARS. У них уже есть ракеты GMLRS и установки HIMARS для их запуска, что позволяет поражать цели на расстоянии в 85 километров. Недавно поставленные ракеты SDB для тех же РСЗО HIMARS могут преодолеть расстояние до 140 километров. Но ракеты ATACMS из установок HIMARS можно было бы запускать на расстояние до 300 километров.

Еще одно преимущество ATACMS состоит в том, что эта ракета летит со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, что значительно затрудняет возможность ее сбить.

В феврале высокопоставленный представитель Пентагона Лора Купер заявляла, что у США недостаточно ATACMS, чтобы поставить их Украине. Но Вашингтону и не нужно передавать собственное оружие: США достаточно дать понять другим странам, что они не против. ATACMS, например, уже находятся на вооружении Польши и Румынии.

Любые опасения по поводу того, как украинцы будут распоряжаться дальнобойным оружием (например, поражать цели на территории России), теперь могут быть сочтены неуместными, так как у Киева в любом случае уже есть Storm Shadow от британских союзников. Даже несмотря на то, что эти ракеты не очень хороши.

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