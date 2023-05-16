CNN: российская ракета, скорее всего, повредила, но не разрушила американскую систему Patriot в Киеве

Власти США оценивают, какой ущерб могла получить американская система противовоздушной обороны Patriot после ракетного удара России по Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

По словам собеседника телеканала, зенитный ракетный комплекс Patriot, скорее всего, получил повреждения, но не разрушен. После оценки степени ущерба власти США решат, нужно ли вывозить комплекс назад или его смогут отремонтировать в Украине.

Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева и его окрестностей в ночь на 16 мая ракетой «Кинжал» поражен комплекс Patriot. В Воздушных силах Украины утверждали, что силы ПВО сбили все запущенные дроны и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов». Комментировать информацию об ударе по системе Patriot в ВСУ отказались.

Утром 16 мая появились видео с камер наблюдения в Киеве, на которых видно, как украинская ПВО отражает атаку на город, выпустив около 30 зенитных ракет; при этом две ракеты падают на землю. Спустя несколько минут в месте, откуда взлетали зенитные ракеты, произошел мощный взрыв. Запуск ракет установкой ПВО на видео похож на ранее публиковавшиеся кадры работы ЗРК Patriot. Утром на улицах Киева обнаружили несработавшую ракету для Patriot.

На вооружении Украины находятся две батареи ЗРК Patriot: одну предоставили США, другую — Германия и Нидерланды. Неясно, какая из них получила повреждения.

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