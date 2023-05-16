Власти Брянской области заявили о сбитом «украинском беспилотнике самолетного типа»

В Клинцах в ночь на 16 мая системой ПВО был сбит «украинский БПЛА самолетного типа», заявил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграме.

Ранее местные паблики сообщали о работе ПВО в районе Клинцов.

13 мая в районе города Клинцы в Брянской области потерпел крушение как минимум один вертолет Ми-8 — его падение подтвердили власти региона. По другим данным, тогда в Брянской области разбились два Ми-8, а также Су-34 и Су-35. Причины крушения пока неизвестны, выдвигались разные версии, в том числе, что их могла сбить ПВО.

Власти граничащих с Украиной регионов РФ регулярно сообщают об атаках беспилотников, как правило, на объекты инфраструктуры. Российская сторона заявляет, что их запускает Украина. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что не организуют нападения на российской территории.