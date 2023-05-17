CNN: зенитный комплекс Patriot получил минимальные повреждения в результате российского ракетного удара по Киеву
Американская система противовоздушной обороны Patriot получила минимальный ущерб в результате российского ракетного удара по Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.
Один из собеседников заявил о «незначительном» ущербе. 16 мая США направили инспекторов для проверки системы.
По словам источников, сама система Patriot продолжает функционировать, неповрежденным остался радар — один из наиболее важных ее элементов. Собеседники CNN считают, что Patriot не нужно будет отвозить на ремонт.
CNN уточняет, что остается неясным, какая часть Patriot была повреждена и произошло ли это в результате попадания ракеты или падающих обломков.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 мая в результате нанесенного по Киеву удара «высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США». Командование Воздушных сил ВСУ заявляло, что в результате работы ПВО были сбиты все запущенные по Украине российские беспилотники и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов». Источник CNN в американской администрации предполагал, что Patriot, скорее всего, получил повреждения, но не был разрушен.