Кадыров рассказал о краже своего коня в Чехии. Он утверждает, что это сделали «украинские спецслужбы» с его согласия. Доказательств такой версии, конечно, нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что заплатил 18 тысяч долларов «украинским спецслужбам» за кражу принадлежащего ему жеребца Зазу, попавшего в 2014 году под санкции в Чехии.

По словам главы Чечни, в начале 2023 года «представители украинских спецслужб» сами вышли на него через посредников с предложением выкупить скакуна.

«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки! Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!

В марте 2023 года чешские СМИ сообщали о похищении из конюшни в поселке Крабчице 16-летнего жеребца чистокровной верховой породы по кличке Зазу стоимостью около 400 тысяч крон (примерно 18 тысяч долларов). Тогда же журналисты писали, что конь принадлежит Рамзану Кадырову. Глава Чечни приобрел его весной 2012 года и перевез в Чехию из Дубая, но через два года жеребец, как часть имущества Кадырова, попал под действие санкций, введенных против чеченского лидера.

Никаких доказательств версии о краже коня, которую привел Кадыров, нет.

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