Из конюшни в Чехии похитили жеребца, который, как утверждается, принадлежит Рамзану Кадырову

В Чехии в ночь на 4 марта из конюшни в поселке Крабчице похитили 16-летнего жеребца по кличке Зазу стоимостью около 400 тысяч крон (примерно 18 тысяч долларов), сообщают местные СМИ.

Информацию о похищении также подтвердила полиция. По версии следствия, похититель снял страховочную цепь с карабином с раздвижной двери в конюшне и увел жеребца.

По данным издания Jezdci.cz, специализирующегося на лошадях и скачках, похищенный конь принадлежит Рамзану Кадырову. Издание пишет, что глава Чечни купил жеребца весной 2012 года и перевез его в Чехию из Дубая. В 2014 году Зазу, как часть имущества Кадырова, попал под действие введенных против главы Чечни санкций.

В марте 2022 года местное издание iROZHLAS писало, что за месяц до начала полномасштабной войны в Украине двое русскоговорящих мужчин пытались увезти Зазу и еще одного коня Кадырова из поселка, мотивируя это тем, что их нужно перевезти в Польшу, однако владелец конюшни им отказал. По его словам, мужчины после этого не уехали и около пяти дней провели в фургоне недалеко от конюшни.

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