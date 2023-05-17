В Калужской области у Московского большого кольца взорвался беспилотник

В Калужской области в районе населенного пункта взорвался беспилотник, сообщают Baza, Shot и Astra. Mash утверждает, что взрыв слышали в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и самой Калуге.

По данным телеграм-каналов, дрон упал и взорвался вечером 16 мая в лесу неподалеку от Московского большого кольца (трассы А108). Обломки беспилотника обнаружили на автодороге.

На месте падения летательного аппарата образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров, пишет Shot.

Источник телеграм-канала утверждает, что под Калугой упал советский дрон Ту-141 «Стриж», а сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о подозрительном мужчине с сумкой, который был замечен в районе трассы А108 во время взрыва.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что боеприпаса на беспилотнике не обнаружили.

Кому принадлежит дрон, неизвестно. Власти России и Украины сообщения о падении беспилотника в Калужской области не комментировали.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в российских регионах начали находить упавшие беспилотники, некоторые дроны атакуют военные и инфраструктурные объекты. В приграничных регионах РФ атаки участились в конце апреля — начале мая на фоне заявлений, что Украина готовит контрнаступление на фронте.

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