Акция против поправок к Конституции России на Пушкинской площади 15 июля 2020 года. Поправки, в частности, закрепили понятие брака как «союза мужчины и женщины» Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

В 2022 году многие ЛГБТК+ люди в России, которые и так сталкиваются с дискриминацией в различных сферах, ощутили усиление гомофобной и трансфобной агрессии в российском обществе на фоне полномасштабного вторжения в Украину и принятия закона о запрете «гей-пропаганды». В частности, они отмечают усиление риторики ненависти в СМИ, среди представителей российских властей и своих близких, подверженных государственной пропаганде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного и . «Медуза» пересказывает главное из совместного доклада этих организаций о положении ЛГБТК+ людей в России.

Авторы доклада опрашивали участников исследования с помощью анкет, которые распространялись в социальных сетях «Выхода» и «Сферы», на сайте квир-знакомств «Хорнет», путем таргетированной рекламы, а также при содействии социальных работников. Всего правозащитникам удалось собрать 6439 анкет среди респондентов в возрасте от 13 до 70 лет. Среди них 51% — опрошенные с мужской гендерной идентичностью, 35% тех, кто определяет себя как женщин, 12% — небинарные люди, 2% — те, кто выбрал иную гендерную идентичность для описания себя. Больше всего опрошенных проживают или проживали в Москве (23%) и Петербурге (19%). Цисгендерные люди составляют 82% опрошенных, трансгендерные — 18% от всех респондентов. 2% респондентов — интерсекс-люди. Большая часть опрошенных (62%) — гомосексуальные люди. Бисексуальные и пансексуальные люди составляют примерно треть от всех участников исследования (32%), 3% обозначили себя как асексуальных, 1% — как гетеросексуальных. Остальные выбрали иные способы сексуальной самоидентификации. Участники исследования преимущественно имеют высшее образование или находятся в процессе его получения (61% от всей выборки).

В каком положении находятся ЛГБТК+ люди в России

Степень открытости. Изучив анкеты участников опроса, авторы пришли к выводу, что ЛГБТК+ люди гораздо чаще совершают каминг-ауты перед друзьями, нежели перед родственниками, коллегами, однокурсниками или одноклассниками. Так, почти половина респондентов (49%) заявили, что открыты перед большинством друзей, 21% опрошенных рассказывали о своей сексуальности и/или трансгендерности большинству коллег или однокурсников. Лишь 14% открылись большинству родственников. Самыми «открытыми» российскими регионами оказались Петербург и Москва. Среди самых «закрытых» федеральных округов — Северо-Кавказский, Уральский, Приволжский, Южный и Дальневосточный.

Круг общения. 52% участников опроса сообщили, что их круг общения состоит в равной степени из гетеросексуальных цисгендерных и ЛГБТК+ персон. Половина респондентов (50%) отметила, что окружающие их люди в основном дружественно настроены к ЛГБТК+. Самая большая доля тех, кто назвал свое окружение преимущественно дружественным, проживала или проживает в Петербурге (57%) и Москве (55%). Самая низкая доля респондентов с дружественным окружением живет в Дальневосточном (37%), Северо-Кавказском (39%) и Южном федеральных округах (40%).

Уровень доходов. Четверть участников опроса заявили, что находятся на грани бедственного положения и могут позволить себе только предметы первой необходимости . 5% сообщили, что находятся в состоянии крайней бедности. Причем среди трансгендерных людей эта доля оказалась значительно выше — 9%. Большинство опрошенных (72%) имеют постоянный доход. При этом у более чем половины участников (60%) доход меньше, чем средняя заработная плата по стране. Часть опрошенных (15%) считают, что их сексуальная и гендерная идентичность на их экономическое положение. Чаще других о таком влиянии говорили участники опроса из Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.

Экономически уязвимое положение вынуждает некоторых ЛГБТК+ людей вовлекаться в сферу сексуальных услуг: в 2022 году около 5% респондентов получали оплату за секс, эскорт, работу моделью в порнографии или вебкам-моделью. Среди них более половины (66%) — мужчины. Четверть респондентов, которые получали деньги за сексуальные услуги, — это трансгендерные люди.

Какой дискриминации подвергаются ЛГБТК+ люди в России

5172 участника опроса рассказали, что в 2022 году обращались за медицинской помощью. 27% (1386 человек) таких респондентов сообщили, что врач знал об их сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. При этом практически каждый пятый из них сталкивался с дискриминирующими или насильственными медицинских работников. Чаще других таким действиям подвергаются трансгендерные люди. Наиболее часто дискриминацию в сфере медицины испытывают ЛГБТК+ люди на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и юге России.

Проблемы с доступом к различным коммерческим услугам из-за гомофобии и/или трансфобии в 2022 году испытывали 3% опрошенных, с отказом в оказании государственных услуг сталкивались 2% . Среди таких проблем участники опроса называли: невозможность заключить брак, сложности с заменой документов, пренебрежительное отношение сотрудников инстанций и сервисов, отказ в покупке товаров из-за гомофобии или трансфобии, затруднения при покупке квир-литературы после принятия закона о запрете «гей-пропаганды».

Среди проблем в сфере жилья опрошенные отметили бытовую гомофобию соседей или арендодателей , из-за которой, в частности, совместное проживание в одном доме становится некомфортным, трудности в поисках жилья и отказы в сдаче квартир открытой или «считываемой» негетеросексуальной паре или ЛГБТК+ персоне.

Самой распространенной проблемой ЛГБТК+ людей, у которых есть дети (всего таких среди опрошенных 411 человек, или 6%), стали конфликты с другими родственниками ребенка из-за их трансфобии и/или гомофобии. Согласно исследованию, женщины сталкиваются с проблемами при общении с другими родственниками своего ребенка почти втрое чаще мужчин.

Среди других сложностей, о которых заявили ЛГБТК+ родители, участвовавшие в опросе: трудности при общении с детскими образовательными или медицинскими учреждениями, органами опеки. Некоторые респонденты сообщили, что фактически сталкиваются с ограничением своих родительских прав : не могут видеться с детьми по инициативе второго родителя или других родственников, подвергаются проверкам со стороны органов опеки, лишаются родительских прав, подвергаются угрозам, из-за которых приходится уезжать из России. Как и в других случаях, трансгендерные люди сталкиваются с проблемами в сфере родительских прав чаще других ЛГБТК+ людей.

Как часто ЛГБТК+ люди в России сталкиваются с насилием

Каждый третий опрошенный (30%, 1955 человек) подвергался одному или нескольким видам насилия или дискриминации из-за своей сексуальной и гендерной идентичности. С физическим насилием в 2022 году столкнулись 476 человек (7%), с угрозами применения такого насилия — 1320 человек (21%, или каждый пятый опрошенный).

Трансгендерные люди сталкиваются с физическим насилием (12%) или угрозами его применения (33%) значительно чаще.

Среди федеральных округов больше всего пострадавших от физического насилия из-за сексуальной ориентации и/или трансгендерности приходится на Северо-Кавказский федеральный округ (12%). Самая высокая доля тех, кто столкнулся с угрозами, приходится на Дальневосточный (27%), Сибирский (27%) и Уральский (26%) округа.

С какими видами насилия сталкивались опрошенные:

сексуализированное насилие — 8%, или 532 респондента;

домашнее насилие — 15%, или 945 респондентов;

преследования в интернете — 14%, или 884 респондента;

порча имущества или кража — 6%, или 373 респондента;

шантаж и вымогательство — 13%, или 850 респондентов;

— 4%, или 236 респондентов.

Согласно выводам авторов доклада, опрошенные в основном не доверяют российским правоохранительным органам. Большинство (75%) сомневается в эффективности обращения, другие боятся полицейских (65%).

Среди тех, кто сталкивается с преступлениями на почве гомофобии и/или трансфобии, в полицию обращается только каждый пятый. Большинство подавших заявление сообщили, что столкнулись с давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов. Лишь 9% опрошенных, обращавшихся за помощью в правоохранительные органы, сообщили, что виновный был найден и привлечен к ответственности.

Что изменилось для ЛГБТК+ людей в России после начала войны с Украиной

78% участников опроса отметили, что после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года почувствовали себя как ЛГБТК+ персоны в более уязвимом и небезопасном положении. Одним из факторов собственной уязвимости респонденты также называли принятый на фоне войны и борьбы с «западными ценностями» закон о запрете «гей-пропаганды».

83% опрошенных также заметили усиление гомофобных и/или трансфобных настроений в российском обществе на фоне войны в Украине. Описывая, в чем именно заключалось это усиление, они зачастую отмечали рост риторики ненависти в провластных СМИ и среди представителей власти. Еще около 39% участников заметили усиление гомофобных и/или трансфобных настроений в своем ближайшем окружении. В частности, опрошенные отмечают рост подобных настроений среди своих родственников, подверженных государственной пропаганде.

Треть участников опроса (32%) сообщили, что война повлияла на доступность необходимых препаратов. Среди трансгендерных людей доля тех, кто столкнулся с ограничениями в доступе к лекарствам, составляет 50%. В частности, респонденты отмечают проблемы с доступом к гормональной терапии, антиретровирусной терапии и антидепрессантам.

Около 69% участников опроса сообщили, что российское вторжение ухудшило их экономическое положение. Чаще других об этом говорили респонденты из Москвы (74%), реже других — с Дальнего Востока (63%). Многие опрошенные говорили о потере работы в международных или украинских компаниях, росте цен, снижении доходов, покупательной способности и ограничении карьерных перспектив.

При этом авторы доклада отмечают, что изменения общественного настроения, связанные с российским вторжением в Украину, пока не повлияли на рост насилия и случаев дискриминации ЛГБТК+ людей в России.

Около 16% опрошенных (1028 человек) уехали из России из-за войны. В основном такое решение приняли жители Москвы и Петербурга. При этом большинство (60% от всего числа уехавших) решились на переезд после сентября 2022 года, когда в стране была объявлена мобилизация.

В качестве причины отъезда опрошенные называли сильную тревогу и психологический дискомфорт (38%). Среди других причин: угроза собственной безопасности (31%), ужесточение цензуры (30%), рост гомофобных и трансфобных настроений (28%), нежелание находиться в России, иметь с ней что-то общее (28%), обсуждение нового закона о запрете «гей-пропаганды» (27%), риск быть мобилизованными (19%). Чаще всего люди уезжали в страны Евросоюза (22% от числа покинувших Россию), а также в Грузию (16%) и Турцию (11%).

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