До сих пор не знаете, что такое «ЛГБТ-пропаганда»? Роскомнадзор попытался объяснить Оцените его дискриминационные формулировки

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В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий в России «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола». С 2013 года в России уже действовал закон, запрещающий «гей-пропаганду» среди несовершеннолетних — теперь запрет распространили на всех.

Еще до вступления в силу закона российские книжные магазины начали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под его действие. Похожим образом поступили в московских библиотеках. В свою очередь «Амедиатека» отцензурировала сериалы «Секс в большом городе» и «Белый лотос».

В январе 2023 года Роскомнадзор занялся разработкой критериев для определения «ЛГБТ-пропаганды», а 17 апреля ведомство утвердило соответствующий приказ. Согласно этому документу, информацию будут признавать «пропагандой ЛГБТ», если она соответствует одному или нескольким критериям, в том числе:

убеждает в привлекательности «нетрадиционных» сексуальных отношений, предпочтений и установок, а также формирует положительный образ лиц, состоящих в «нетрадиционных» сексуальных отношениях;

формирует «искаженное представление о социальной равноценности» «традиционных» и «нетрадиционных» отношений;

оправдывает отказ от «традиционных» сексуальных отношений в пользу «нетрадиционных»;

вызывает интерес к «нетрадиционным» сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное путем навязывания сведений о «нетрадиционных» сексуальных отношениях;

обосновывает преимущество «нетрадиционных» сексуальных отношений перед «традиционными».

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Кроме того, в приказе прописаны критерии, по которым будут запрещать информацию, касающуюся «смены пола». К примеру, информация будет считаться «пропагандой смены пола», если она «формирует положительное отношение к смене пола» или содержит обоснование или оправдание «допустимости отказа от природной половой принадлежности».

В приказе прописаны некоторые исключения. В частности, эти критерии не будут распространяться на художественные произведения, в которых описываются отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми, если это оправдано жанром или сюжетом. Кто и как будет решать, оправдано это жанром или нет, в приказе не уточняется.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

Подробно о российском законе против ЛГБТ

В России запретили не только «гей-пропаганду», но и «навязывание информации» о гомосексуальности и «смене пола». Кошмарный закон против ЛГБТ-сообщества — в одной таблице

Подробно о российском законе против ЛГБТ

В России запретили не только «гей-пропаганду», но и «навязывание информации» о гомосексуальности и «смене пола». Кошмарный закон против ЛГБТ-сообщества — в одной таблице