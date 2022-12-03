The Village: в московских библиотеках убирают с полок книги с ЛГБТ-тематикой и произведения авторов, объявленных «иноагентами»

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В библиотеках Москвы прячут книги авторов, получивших статус «иноагентов» или критикующих войну, а также произведения, в которых власти могут увидеть ЛГБТ-пропаганду. Такие книги убирают с полок, не выдают на руки и запрещают заказывать онлайн, пишет The Village со ссылкой на источники в четырех московских библиотеках.

По данным издания, по всем библиотеках Центрального административного округа (ЦАО) Москвы распространили список авторов, чьи произведения не должны отображаться при бронировании книг на сайте mos.ru. Их книги, вероятно, будут выдаваться только для прочтения в читальном зале.

«Фамилии писателей стыдливо диктуют по телефону», — рассказал источник The Village. По его словам, в список попали Борис Акунин, , , , и .

«Также по телефону нам сказали на свое усмотрение убрать с полок книги с картинками, где, на ваш взгляд, есть картинки с пропагандой ЛГБТ», — добавил источник The Village.

Произведения авторов-«иноагентов» и книги, связанные с ЛГБТ-тематикой, начали убирать с полок еще в двух библиотеках ЦАО. В одной из них также поручили спрятать номера журнала «Дилетант», который издает бывший главный редактор «Эха Москвы» .

В одной из библиотек Южного административного округа (ЮАО) убрали из открытого доступа произведения . Теперь читателям сообщают, что их книг нет в наличии. Источник The Village сказал, что так решило руководство библиотеки в ожидании скорой проверки прокуратуры.

В конце ноября Госдума приняла закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и «смены пола» среди людей любого возраста посредством СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. Президент России закон еще не подписал.

С 1 декабря в РФ вступил в силу новый закон об «иноагентах», который запрещает им «производить информационную продукцию» для несовершеннолетних. Как пояснялось на сайте Госдумы, такие печатные материалы получат маркировку «18+», в магазинах их можно будет распространять только в непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.

Подробнее о новом законе об «иноагентах»

Поздравляем! С сегодняшнего дня вы — «иноагент». И должны сами сообщить об этом российским властям Простите, что? 16 карточек