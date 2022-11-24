Госдума приняла закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ в России, сообщает ТАСС.

В России вводится запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и трансгендерном переходе среди людей любого возраста посредствам СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино.

Устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам в случае, если они содержат материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения».

За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за «пропаганду» ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до пяти миллионов рублей.

Авторами законопроекта выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. «У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители», — заявил председатель Госдумы.

В России с 2013 года действует закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. Новый закон распространяет запрет на «пропаганду» среди всех россиян, включая взрослых.

Ко второму чтению законопроекта депутаты собирались ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета «пропаганды» ЛГБТ, однако комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил эту идею — но, возможно, это только временное решение.

Что это за закон

Депутаты (пока) не стали вводить уголовную ответственность за «гей-пропаганду». Но не потому что они решили, что это уж слишком Им помешала норма, защищающая УК от «хаотических» поправок

Что это за закон

Депутаты (пока) не стали вводить уголовную ответственность за «гей-пропаганду». Но не потому что они решили, что это уж слишком Им помешала норма, защищающая УК от «хаотических» поправок