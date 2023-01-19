Роскомнадзор разработал критерии для определения «пропаганды ЛГБТ» в интернете и составил список запрещенных фильмов. В их числе «Горбатая гора»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Роскомнадзор занялся разработкой критериев для определения «ЛГБТ-пропаганды» в интернете. Внимание на соответствующий проект приказа обратили «Ведомости».
Основанием для включения в реестр запрещенных сайтов будет наличие информации, которая соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
- убеждает в привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»;
- создает искаженное представление о социальной равноценности «традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений»;
- оправдывает отказ от «традиционных сексуальных отношений» в пользу «нетрадиционных»;
- способствует изменению негативного отношения к «нетрадиционным сексуальным отношениям» на положительное;
- направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека.
Также будут блокироваться сайты с информацией, которая направлена «на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними».
«Ведомости» также пишут, что РКН подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к «пропаганде ЛГБТ», и в конце декабря разослал его видеосервисам. В список попали фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем», а также некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно».
Закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии», президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря.
Ранее стало известно, что библиотеки Москвы получили новый список книг, предназначенных для списания на фоне вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». Среди авторов, произведения которых попали в этот перечень — Майкл Каннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай, Эдуард Лимонов.
Некоторые видеосервисы начали цензурировать фильмы, не дожидаясь разъяснений Роскомнадзора. Так, «Амедиатека» отцензурировала некоторые эпизоды сериалов «Секс в большом городе» и «Белый лотос», убрав из них, в частности, употребление слова «гей».