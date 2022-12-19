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Библиотеки Москвы получили новый список книг, предназначенных для списания на фоне вступления в силу нового закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». Об этом в своем телеграм-канале написал журналист и литературный обозреватель Сергей Лебеденко.

По словам Лебеденко, список разослали в пятницу, 16 декабря. В нем 53 позиции, причина необходимости списания указана как «другая». Среди авторов, книги которых попали в перечень — Майкл Каннингем, Оксана Васякина, Джон Бойн, Харуки Мураками, Стивен Фрай, Эдуард Лимонов.

При этом, подчеркивает Лебеденко, книги «никто не собирается просто прятать в хранение» — их выдача будет официально заблокирована электронной системой.

Книги предписано сдать на макулатуру — то есть, в конечном итоге, сжечь. Окончательное решение вроде бы принимают директора библиотек, но акт о сдаче книг в макулатуру у них потребуют в любом случае.

В начале декабря издание The Village писало, что в московских библиотеках начали прятать книги авторов, получивших статус «иноагентов» или критикующих войну, а также произведения, в которых власти могут увидеть ЛГБТ-пропаганду. По данным издания, такие книги все еще можно будет прочитать в читальном зале.

После вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» крупные книжные сети начали убирать из продажи некоторые товары. В частности, из продажи убрали «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой.

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