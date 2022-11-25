Путин еще не подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ, а книжный магазин «Лабиринт» уже убрал из продажи часть товаров

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Книжный магазин «Лабиринт» временно приостановил продажи части своих товаров из-за принятого Госдумой закона о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

«Интернет-магазин временно приостановил продажу ряда товаров. Мы проводим анализ их содержания на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации. По окончании проверки мы предоставим вам возможность приобретать товары, продажа которых разрешена российским законодательством», — сказано в сообщении магазина.

Какие именно книги пропали из продажи, «Лабиринт» не уточняет, однако литературный критик «Медузы» Галина Юзефович обратила внимание, что на сайте больше недоступны для покупки «Щегол» Донны Тартт, «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, а также «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

24 ноября Госдума России в третьем чтении приняла закон, вводящий полный запрет на «пропаганду нетрадиционных отношений» и педофилии, распространение информации об ЛГБТ и «смене пола» среди людей любого возраста.

Основные ограничения накладываются на книжную и киноиндустрии, а также на СМИ, рекламу и интернет-ресурсы. За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за «пропаганду» ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до пяти миллионов рублей. За «пропаганду педофилии» — до 400 тысяч рублей и 10 миллионов рублей соответственно.

Как закон скажется на российской книжной индустрии

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет

Как закон скажется на российской книжной индустрии

В Госдуму внесли законопроект о запрете «отрицания семейных ценностей» и «пропаганды» ЛГБТ+. У него может быть много очень тяжелых последствий. Вот только одно из них Галина Юзефович — о том, какие книги могут попасть под запрет