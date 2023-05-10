Какого «дедушку» оскорбляет Пригожин? Отвечает сам основатель ЧВК Вагнера Он предложил сразу три версии. По одной из них, это участница «Дома-2» (а вовсе не тот, на кого вы подумали)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попытался объяснить, кого он имел в виду под «счастливым дедушкой» в своем обращении, опубликованном 9 мая.

«Как выиграть войну, если вдруг дедушка — мудак?» Meduza

В ролике бизнесмен заявлял, что Минобороны РФ не выделило группировке необходимые боеприпасы и упомянул некоего «счастливого дедушку», от которого зависит будущее России — и который «думает, что ему хорошо», в то время как он может оказаться «законченным мудаком».

«Медуза» обратилась за комментарием о «дедушке» в пресс-службу Пригожина, после чего получила от бизнесмена следующий ответ: «Я уже много раз повторял, что вражеским изданиям комментариев не даю. Как только подобные вопросы придут от неангажированного российского издания — я с удовольствием на них отвечу».

Когда эти же вопросы в пресс-службу передал журналист RTVI Дмитрий Никитин, Пригожин дал развернутый ответ.

Вот что ответил Пригожин:

На первый вопрос вам отвечаю: я говорил про дедушку в контексте того, что нам не дают снаряды и держат их на складах. И кто может быть дедушкой?

Вариант номер один: [генерал Михаил] Мизинцев, которого уволили за то, что он нам давал снаряды и поэтому теперь он нам давать снаряды не может.

[Вариант номер два]: начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать снаряды, но снарядов мы не получаем в достаточном объеме, а получаем всего 10%.

И третий вариант: , которая в соцсетях появилась, предлагая нам ящики со снарядами.

Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой: Мизинцева, Герасимова или Наталью Хим.

Отвечаю на второй вопрос. Целыми днями идут совещания. Выскребаем каждый день после серии совещаний по пять-десять часов, на которых мы не участвуем, а участвуют представители министерства обороны. Мы выскребаем минимальное количество на следующий день. Поэтому снарядов в достаточном количестве нам не дали. Мы дальше продолжаем двигаться в .

После моих обращений от руководства страны поступила команда в министерство обороны рассмотреть все наши заявки. Ввиду бюрократии, к сожалению, это делается крайне длительно.

Информационные кампании против меня идут уже много лет. Просто заказчики постоянно меняются, начиная от Навального и заканчивая американцами.

Четвертый вопрос по поводу российской активистки Натальи Хим. Да, действительно, боеприпасы передала. А объемы, как вы сами понимаете и видели на видео, очень небольшие. В любом случае ей очень большое спасибо.

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