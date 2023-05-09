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Пригожин записал видео к 9 мая — про «победу дедов» и какого-то «счастливого дедушку», который может оказаться «законченным мудаком»
Смотрите сами, что он сказал, — и попробуйте угадать, кого он имел в виду
4 минуты
14:39, 9 мая 2023
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал о положении на фронте в Украине в
видеозаписи
к 9 Мая. Бизнесмен заявил, что Минобороны РФ не выделило группировке необходимые боеприпасы, при этом ЧВК якобы угрожают наказанием, если наемники оставят позиции. Пригожин также заявил, что 9 Мая — это День Победы «наших дедов», и
упомянул
некоего «счастливого дедушку», от которого зависит будущее России — и который «думает, что ему хорошо», в то время как он может оказаться «законченным мудаком». Осторожно, в этом ролике есть мат! Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.
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