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Пригожин записал видео к 9 мая — про «победу дедов» и какого-то «счастливого дедушку», который может оказаться «законченным мудаком» Смотрите сами, что он сказал, — и попробуйте угадать, кого он имел в виду

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал о положении на фронте в Украине в видеозаписи к 9 Мая. Бизнесмен заявил, что Минобороны РФ не выделило группировке необходимые боеприпасы, при этом ЧВК якобы угрожают наказанием, если наемники оставят позиции. Пригожин также заявил, что 9 Мая — это День Победы «наших дедов», и упомянул некоего «счастливого дедушку», от которого зависит будущее России — и который «думает, что ему хорошо», в то время как он может оказаться «законченным мудаком». Осторожно, в этом ролике есть мат! Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.
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