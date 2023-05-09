Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором снова заявил о нехватке боеприпасов у ЧВК Вагнера и обвинил министерство обороны России в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов. В одном из фрагментов 27-минутной записи Пригожин упоминает некого дедушку, который «думает, что ему хорошо», несмотря на тяжелую обстановку на фронте. «Медуза» публикует расшифровку этого фрагмента.

Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв — и копят, копят, копят эти резервы.

Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат.

А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?

Что же это за дедушка может быть

Байден на 10 лет старше, а «дедом» все равно называют Путина. Но почему? Рассказываем, как к президенту России прицепилось (почти) самое обидное его прозвище

Что же это за дедушка может быть

Байден на 10 лет старше, а «дедом» все равно называют Путина. Но почему? Рассказываем, как к президенту России прицепилось (почти) самое обидное его прозвище