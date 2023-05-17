Продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали по делам о «фейках» о российской армии. Вырыпаева объявили в розыск

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по делам о распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Внимание на карточки дел на сайте суда обратила «Медиазона». Издание также обнаружило, что МВД России объявило Вырыпаева в федеральный розыск «по статье УК».

Ранее об уголовных делах против Роднянского и Вырыпаева не сообщалось.

Заседания суда по избранию меры пресечения для продюсера и режиссера прошли 27 апреля. Арест Роднянского был обжалован на следующий день. Решение по делу Вырыпаева вступило в силу 3 мая. При этом Басманный суд, отмечает «Медиазона», опубликовал карточки дел только 17 мая.

Продюсер Александр Роднянский — уроженец Киева и один из самых влиятельных деятелей российского кино последних десятилетий. После начала российского вторжения в Украину он уехал из России и открыто высказывается против войны. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом».

Драматург, режиссер и актер Иван Вырыпаев уже несколько лет живет и работает в Варшаве, до недавнего времени он оставался одним из самых популярных театральных авторов в России. Он также выступает против российского вторжения в Украину.