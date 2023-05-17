Активисту Михаилу Кригеру дали семь лет за то, что он предложил повесить Путина

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима активиста движения «Солидарность» Михаила Кригера. Об этом сообщает группа поддержки активиста.

Как уточняет «Медиазона», Кригера признали виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Прокурор просил приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Михаил Кригер в суде. 17 мая 2023 года Медуза

После оглашения приговора Михаил Кригер пропел «Слава Украине!», утверждает группа поддержки активиста.

По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение, пишет «Медиазона». По словам соратников активиста, Кригера судят за посты и комментарии в фейсбуке.

В 2020 году Кригер прокомментировал пост о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, и Евгении Манюрове, напавшем на здание ФСБ на Лубянке в Москве. Вот что написал активист: «Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии».

Михаил Кригер после оглашения приговора 17 мая 2023 Медуза

В последнем слове Кригер заявил, что его преследуют из-за того, что он занял антивоенную и «откровенно проукраинскую позицию». Активист также сказал, что «мечтает» о том, чтобы дожить до «путинского повешения». «Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала… Есть Путин — есть реки крови, нет Путина — нет кровопролития», — заявил Кригер.

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