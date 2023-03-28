Национальное собрание Франции признало Голодомор геноцидом украинского народа

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте нижней палаты французского парламента.

В резолюции в частности говорится, что голод 1930-х годов был вызван в Украине искусственно и отличался своими масштабами от ситуации в других регионах СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил французских депутатов за их решение. «Благодарен за большой вклад Франции в разоблачение прошлых и настоящих преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности», — отметил он в твиттере.

Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Украинские власти годами добивались официального признания Голодомора геноцидом.

На фоне российского вторжения в Украину в некоторых странах официально признали Голодомор геноцидом. Среди них — США, Канада, Австралия, Мексика, Бразилия, страны Европы и другие.