США ввели санкции против СВР, Татьяны Москальковой и компании «Полюс», которая добывает золото

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России. Под новые ограничения попали почти 200 компаний и 46 физических лиц из РФ и других стран.

Среди тех, кого включили в санкционные списки:

уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова,

вице-премьер РФ Виктория Абрамченко,

министр просвещения Сергей Кравцов (также санкции против него ввела Канада).

помощник президента РФ Игорь Левитин,

Служба внешней разведки России,

золотодобывающая компания «Полюс» и ее дочерние предприятия,

предприятие по добыче драгоценных металлов «Полиметалл».

Кроме того, отмечает Reuters, США расширили экспортные ограничения, затронувшие широкий спектр потребительских товаров. В частности, речь идет о продукции, компоненты которой могут быть использованы в военных целях — сушилки для белья, снегоочистители и доильные машины. Также под такие ограничения попали около 70 компаний из России и стран СНГ.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США и 37 их союзников ввели в отношении России беспрецедентные санкции. Как отмечает Reuters, последний раунд ограничений нацелен в основном на российскую промышленность.