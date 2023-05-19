Генпрокуратура России объявила «Гринпис» «нежелательной организацией»

Генпрокуратура РФ объявила деятельность международной природоохранной организации «Гринпис Интернешнл» «нежелательной» на территории страны.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что деятельность нидерландской организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а также «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

Генпрокуратура считает, что «Гринпис» проводит информационные кампании и акции, которые мешают реализации российских государственных программ, в том числе «осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

«С начала РФ по демилитаризации и денацификации Украины активисты „Гринписа“ занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», — говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура также обвинила «Гринпис» в финансировании «иностранных агентов» и в том, что организация требует изменения законодательства страны «в ущерб интересам» российского общества.

С предложением объявить деятельность международной организации «Гринпис» «нежелательной» в России в ноябре 2022 года выступала группа депутатов Госдумы РФ от Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Один из них — депутат Александр Якубовский — также предлагал включить «Гринпис» в реестр «иностранных агентов».

В «Гринпис» тогда связали инициативу депутата с тем, что организация выступила против поправок к закону «Об охране озера Байкал», одна из которых, в частности, снимала запрет на сплошные санитарные рубки у берега озера.

В апреле 2022 года Российское экологическое общество также просило Минюст РФ внести «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр «иностранных агентов» из-за «недружественных действий» международных организаций в отношении государственной экологической политики. Тогда министерство отказало, но в марте 2023 года объявило WWF «иноагентом».