Минюст объявил «иностранными агентами» фонд WWF и экономиста Сергея Гуриева

Минюст РФ вечером 10 марта расширил список «иностранных агентов».

В реестр попали экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, бывший глава «Яндекс.Новостей» и создатель агрегатора True Story Лев Гершензон, блогер Ника Водвуд, журналист Даниил Губарев, а также фонд «Свободная Бурятия» и Фонд дикой природы (WWF).

По версии ведомства, в частности, Сергей Гуриев «негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ», а также «распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике».

Представители WWF, утверждает Минюст, «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <…> пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».

В самом фонде «Медузе» заявили, что считают необоснованным включение в реестр «иностранных агентов» и будут добиваться его пересмотра в судебном порядке. WWF также подчеркнул, что продолжит «защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства».

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