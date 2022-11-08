Депутаты Госдумы предложили объявить «Гринпис» «нежелательной организацией»

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Группа депутатов от Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии решили обратиться в Генпрокуратуру с предложением признать деятельность международной организации «Гринпис» «нежелательной» на территории России. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский в своем телеграм-канале.

Ранее Якубовский предлагал объявить «Гринпис» «иностранным агентом». Соответсвующий депутатский запрос он направил в министерство юстиции и генеральную прокуратуру. Позже он прокомментировал свой запрос, заявив, что в России не должна работать организация, которая получает 70% своего бюджета от стран, насаждающих «тотальную русофобию и нацизм», а также поставляющих оружие, из которого «убивают мирных жителей Донецка».

В «Гринпис» связали инициативу депутата с тем, что организация выступила против поправок к закону «Об охране озера Байкал», одна из которых, в частности, снимала запрет на сплошные санитарные рубки у самых берегов озера.

В апреле 2022 года Российское экологическое общество (РЭО) также просило Минюст РФ внести «Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр «иностранных агентов». В своем заявлении РЭО указывало, что сталкивается с «недружественными действиями» WWF и «Гринписа» в отношении государственной экологической политики. Минюст тогда отказал РЭО, объяснив, что международные организации не могут быть включены в реестр «иноагентов».