Компания Leica Camera вскоре после начала войны объявила об уходе из России. Однако в итоге не только не ушла, но и стала экспортировать в Россию прицелы ночного видения

Оптический прицел Magnus i марки Leica Leica Press Images

Немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG после начала войны РФ с Украиной объявил об уходе из России. Однако на самом деле компания не только не свернула деятельность на российском рынке, но и начала ввозить в страну бинокли с лазерным дальномером и прицелы ночного видения, пишет The Insider.

Об уходе компании профильные издания сообщали еще в середине марта 2022 года, менее чем через месяц после вторжения в Украину. Тогда же было объявлено о предстоящем закрытии единственного ее фирменного магазина в России, который находится в ГУМе.

Однако на самом деле, пишет The Insider со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, российская дочерняя компания ООО «Лейка Камера Раша» лишь сменила название на ООО «Вечерняя Звезда», причем произошло это уже в апреле 2023 года. Учредители компании при этом остались прежними, доля в 99% в ней принадлежит австрийской Leica Camera Austria GmbH. Также не поменялся и гендиректор — гражданин Германии Клаус Хауэр, работавший до этого в российском представительстве Volkswagen.

Как выяснил The Insider, после начала войны российский филиал «Лейки» стал оформлять больше деклараций на товары двойного назначения — если за 2020 и 2021 годы компания получила лишь одну декларацию на бинокли с дальномерами, то в 2022 году было получено целых три на приборы ночного видения.

Уже после начала полномасштабного вторжения и после того, как преступления российской армии в Буче стали достоянием прессы, «Лейка Камера Раша» оформила сразу три декларации на импорт биноклей и прицелов: от 6 июля, 18 ноября, и 15 декабря 2022 года. Подобные декларации получают для таможенного оформления первой партии товара. Последующие поставки обычно оформляются по существующей декларации для экономии средств.

The Insider также отмечает, что финансовая отчетность «Лейка Камера Раша» вызывает вопросы: компания второй год подряд тратит на коммерческие расходы и управление больше, чем получает от продаж. Такая структура расходов, отмечает издание, «характерна для выхода на развивающийся рынок и скорее нетипична при работе в стране, ведущей агрессивную войну». Убытки «Лейки» в России в 2022 году составили 29,3 миллиона рублей.

Также на российский рынок продолжает поступать геодезическое оборудование «Лейки», которое производит швейцарская компания . The Insider пишет, что после начала войны она, в отличие от немецкой Leica Camera, действительно свернула деятельность своего российского дочернего предприятия, однако ее продукция все равно попадает в Россию.

Ряд компаний, которые называют себя официальными дилерами геодезических приборов Leica, ввозят продукцию Leica Geosystems через посредников из Турции и Китая. В том числе, речь идет о лазерных дальномерах и тахиометрах — геодезических приборах, которые используют для измерения расстояний и углов наклона до удаленных объектов. Они могут применяться для корректировки артиллерийского огня.

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