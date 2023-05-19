Завод компании Forges de Tarbes во французском Тарбе, где производят 155-миллиметровые снаряды для артиллерийских установок Caesar, поставляемых ВСУ. 4 апреля 2023 года Lionel Bonaventure / AFP / Scanpix / LETA

В газете The New York Times в разделе мнений вышло совместное письмо 14 экспертов по национальной безопасности США — в нем утверждается, что для достижения мира Западу необходимо перестать поддерживать Украину. Письмо опубликовано как платный рекламный контент, в архиве на сайте издания оно недоступно. Оригинал можно почитать на сайте организации Eisenhower Media Network, объединяющей бывших военных, разведчиков и гражданских сотрудников ведомств национальной безопасности США. На это обращение ответил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов. Он обвинил авторов письма в неосведомленности, их утверждения назвал вводящими в заблуждение, а их аргументы — «ошеломляюще слабыми». Милованов подробно разобрал тезисы, приведенные в письме. «Медуза» пересказывает этот документ и публикует незначительно сокращенный перевод треда в твиттере Милованова.

Что написали эксперты по национальной безопасности США

Деннис Фриц — директор Eisenhower Media Network, старшина командования ВВС США в отставке;

Мэтью Хох — заместитель директора Eisenhower Media Network, бывший офицер морской пехоты и чиновник Госдепартамента и Пентагона США;

Уильям Джей Асторе — подполковник ВВС США в отставке;

Карен Квятковски — подполковник ВВС США в отставке;

Деннис Лайх — генерал-майор армии США в отставке;

Джек Мэтлок — посол США в СССР (1987–1991), автор книги «Рейган и Горбачев: как закончилась холодная война»;

Тодд Пирс — юрист, майор армии США в отставке;

Колин Роули — специальный агент ФБР в отставке;

Джеффри Сакс — профессор Колумбийского университета;

Кристиан Соренсен — бывший арабский лингвист, ВВС США;

Чак Спинни — аналитик канцелярии министра обороны США на пенсии;

Уинслоу Уиллер — советник по национальной безопасности четырех членов Республиканской и Демократической партий США;

Лоуренс Уилкерсон — полковник армии США в отставке;

Энн Райт — полковник армии США в отставке и бывший дипломат США.

Война между Россией и Украиной стала настоящей катастрофой… Будущие разрушения могут быть экспоненциально большими, поскольку ядерные державы все ближе приближаются к открытой войне.

Это шокирующее насилие не прекратится, если оружия станет еще больше или начнется новая война — с гарантией дальнейших смертей и разрушений… Мы призываем президента Байдена и Конгресс использовать все силы для скорейшего прекращения российско-украинской войны с помощью дипломатии.

Непосредственной причиной этой катастрофической войны является вторжение России. Однако планы и действия по расширению НАТО до границ России вызвали опасения у России. И российские лидеры говорили об этом в течение 30 лет. Неудача дипломатии привела к войне.

В дипломатии нужно руководствоваться стратегической эмпатией, стремясь понять своих противников. Это не слабость. Это мудрость. Мы отвергаем идею о том, что дипломаты, стремящиеся к миру, должны выбирать сторону, в данном случае либо Россию, либо Украину. Отдавая предпочтение дипломатии, мы выбираем сторону здравомыслия. Человечества. Мира.

Мы считаем обещание президента Байдена поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» лицензией на достижение нечетких и в конечном счете недостижимых целей. Это может оказаться столь же катастрофическим, как прошлогоднее решение президента Путина начать свое преступное вторжение и оккупацию. Мы не можем и не будем одобрять стратегию борьбы с Россией до последнего украинца.

Наша попытка понять российскую точку зрения на войну не означает, что мы одобряем вторжение и оккупацию, а также не подразумевает, что у русских не было другого выбора. Но другие варианты были не только у России, но и у США с НАТО.

Русские ясно обозначили свои «красные линии». В Грузии и Сирии они доказали, что применят силу для защиты этих рубежей. В 2014 году их захват Крыма и поддержка сепаратистов Донбасса продемонстрировали, что они серьезно настроены защищать свои интересы. Почему этого не поняли в руководстве США и НАТО, непонятно. Некомпетентность, высокомерие, цинизм или предательская смесь всех трех факторов, вероятно, способствовали этому.

Почему США продолжали расширять НАТО, несмотря на такие предупреждения? Прибыль от продажи оружия была основным фактором… На данный момент США отправили Украине военного снаряжения и оружия на сумму 30 миллиардов долларов, а общая помощь Украине превышает 100 миллиардов долларов. Говорят, что война — это рэкет, очень прибыльный для избранных.

Таким образом, расширение НАТО является ключевой чертой милитаризованной внешней политики США, характеризующейся односторонним подходом, предполагающим смену режима и превентивные войны. Неудачные войны в Ираке и Афганистане привели к дальнейшей конфронтации, суровой реальности, созданной самой Америкой. Российско-украинская война открыла новую арену конфронтации. Эта реальность создана не только нами, но вполне может стать нашей погибелью, если мы не посвятим себя выработке дипломатического урегулирования, которое остановит убийства и разрядит напряженность.

Давайте сделаем Америку силой мира во всем мире.

Что экспертам ответил советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов

Тимофей Милованов — экономист, внештатный советник главы офиса президента Украины. Преподавал в Боннском университете в Германии и Университете штата Пенсильвания. С 2013 года — доцент Питтсбургского университета. С 2016 года — заместитель главы Совета Национального банка Украины. С августа 2019-го по март 2020 года занимал пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. С апреля 2020 года — президент Киевской школы экономики.

Утверждение 1. Больше оружия — гарантия дальнейших смертей и разрушений

Это утверждение имеет смысл, только если вы о нем не думаете. Но если вы задумаетесь, то увидите, что западное оружие позволило Украине освободить Бучу, Харьков, Херсон, остановив там пытки, изнасилования и казни. Предоставленная Западом система ПВО в предыдущие ночи защищала и спасала жизни. До появления комплексов Patriot от российских ракетных ударов гибли бы люди.

В утверждении предполагается, что если бы не было оружия, то не было бы войны и насилия. Но это не так. Задумайтесь об этом. Что бы сделала Россия, если бы у Украины не было западного оружия? Ну, они это продемонстрировали в начале вторжения.

Россияне попытаются захватить всю страну силой. Украинцы не сдадутся, и погибнет гораздо больше людей. Единственный вариант, при котором прекращение поставок западного оружия сможет спасти жизни, — это капитуляция Украины перед Россией. Но этого не будет.

Утверждение 2. Войну можно быстро закончить дипломатическими усилиями

Если бы только мы жили в мире, в котором это было правдой. Дипломатические усилия уместны, если мы можем доверять России в соблюдении соглашения. Но мы не можем, как уже неоднократно доказывала история. Проблема в том, что единственный механизм для того, чтобы заставить Россию соблюдать любое соглашение — это иметь достаточную силу. Что буквально означает оружие.

Украина должна иметь возможность защитить себя в военном отношении, только тогда любое соглашение будет иметь вес.

Утверждение 3. США не оставляют России никакого выбора, кроме как либо быть униженной, либо применить ядерное оружие

Но Россия может вывести свои войска и положить конец войне. Нет, это не будет унижением, как показывает реальность. Россия ушла из Киева, Харькова, Херсона, и ничего не изменилось. Но ее надо было заставить это сделать. Таким образом и будет продолжаться война. Украина будет заставлять Россию оставлять территории до тех пор, пока она не выйдет за пределы Украины.

Утверждение 4. Россию спровоцировало расширение НАТО

Давайте серьезно. В 2014 году Россия захватила Крым. Что ее на это спровоцировало? Планы расширения НАТО? Нет! Революция достоинства. А какая была цель этой революции? Вступление в ЕС. Нет, речь никогда не шла о НАТО. Только о том, что украинцы осмелились сказать России, чтобы она шла своей дорогой, и повернулись к Европе.

Но опасения НАТО не могут оправдать систематических изнасилований, пыток и других военных преступлений на оккупированных территориях. Как это связано?

Россия уничтожает дух сопротивления на оккупированных территориях Украины. Но в Украине такого не будет. Это экзистенциальное сражение за Украину. Но оно не про Россию и не про НАТО. Россия может проиграть и продолжать жить нормально.

В письме содержится призыв к «немедленному прекращению огня и переговорам без каких-либо дисквалифицирующих или запрещающих предварительных условий». Подразумевается, что Украина должна отказаться от своих граждан на оккупированных территориях, которых терроризирует Россия.

Ошибка авторов заключается в том, что они рассматривают эту войну как войну за территории (или против расширения НАТО), но на самом деле эта война за то, имеет ли Украина право быть свободной.

Давайте посмотрим на этот аргумент всерьез. Предположим, авторы понимают, что Украина борется за свою свободу, но США не должны поддерживать Украину, поэтому война прекратится, украинцы будут побеждены, но будет мир.

В интересах ли это США? Нет, и вот почему. Рассмотрим следующий шаг России после того, как она проглотит Украину. Теперь у нее под контролем еще , которых она должна подавлять. Это займет время, но в конце концов, как, по крайней мере, предполагают авторы, это сработает. Тогда у России будет еще пять миллионов человек, которых она сможет завербовать для других военных операций где-то еще. Именно так она и поступила на востоке Украины — заставила украинцев из подразделений ДНР и ЛНР воевать с украинцами в украинской армии. Большинство из этих насильно призванных людей уже мертвы.

Что Россия будет дальше делать с этой силой? Молдова? Страны Балтии? Грузия? Казахстан? Нет причин, по которым Россия остановится на Украине. Есть только вера или надежда, что для России было бы безумием нападать на другие страны. Но для России в первую очередь было безумием нападать на Украину.

По сути, то, за что ратуют авторы, — это новая холодная война, в которой Россия получит все страны, не входящие в НАТО, и подавит там свободу и оппозицию. И они думают, что такой мир безопаснее.

Я не согласен. Новая холодная война и контроль России над соседними странами так же опасны, как и Советский Союз, если не больше. Повысится риск глобальной конфронтации и станет более вероятной ядерная война.

Лучший момент сдержать Россию — сейчас, когда украинцы готовы воевать и делают это хорошо. Мир, в котором Россия побеждает в Украине, придаст смелости России и многим другим странам мира. Это продемонстрирует, что применение силы окупается, и поэтому сила будет применяться дальше.

Война в Украине определит следующие несколько десятилетий европейской истории. Двинемся ли мы к более свободному и демократическому миру или снова вернемся в ХХ век? Страшно противостоять хулигану, но это необходимо сделать. Россию надо сдерживать.

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