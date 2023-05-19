Евгению Ройзману назначили штраф в 260 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии

Суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, которого обвиняли в повторной «дискредитации» армии России, штраф в 260 тысяч рублей.

Обвинение просило суд оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей штрафа, а также сохранить наложенный на него запрет определенных действий, а именно на пользование интернетом. Запрет определенных действий для Ройзмана, следует из зачитанного судьей приговора, «оставлен без изменений».

Уголовное дело о повторной «дискредитации» армии было заведено на Ройзмана летом 2022 года. До этого на него трижды составляли административные протоколы о «дискредитации», общая сумма штрафа по ним составила 150 тысяч рублей.

На суде адвокаты Ройзмана попросили приобщить к делу характеристики, которые дали вдова первого президента РФ Наина Ельцина, певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева и журналист Алексей Венедиктов. Обращение Аллы Пугачевой суд принимать отказался. Его можно прочитать здесь.

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