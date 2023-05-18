«У меня нет путей для отступления. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь» Последнее слово Евгения Ройзмана в суде. Он поблагодарил за поддержку десятки писателей, музыкантов и ученых. Судья прервал его речь

Евгений Ройзман в суде. 18 мая 2023 года Anna Yurieva / AFP / Scanpix / LETA

В Октябрьском районном суда Екатеринбурга прошли прения сторон по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии, которое возбудили в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Гособвинитель потребовал приговорить политика к штрафу в размере 260 тысяч рублей. На заседании Ройзман выступил с последним словом. Мы приводим расшифровку последнего слова Ройзмана по видеозаписи E1.ru.

Евгений Ройзман: Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые меня поддержали. Сначала первыми были замечательные музыканты — Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Алла Борисовна Пугачева, она сама это сделала. Было очень лестно, мне очень приятно.

Меня поддержали публично крупнейшие русские писатели: Борис Акунин, Михаил Веллер, Дмитрий Быков и многие другие. И конечно, мне тоже очень лестно.

Крупнейшие русские историки, в том числе знаменитый Евгений Анисимов, весь наш университет и те люди, у которых я учился, Валерий Павлович Степаненко, крупнейший русский медиевист, доктор наук. Евгений Неклюдов, замечательный наш историк, тоже доктор наук, Алексей Геннадьевич Мосин, тоже доктор наук, Юлия Боровик, тоже доктор исторических наук. Это все мои коллеги, мне очень приятно, что за меня заступился мой истфак, мой университет, где я учился. И что специально для этого прилетел Рудольф Германович Пихоя, приглашал писать у него диссертацию, тоже доктор наук, крупнейший русский архиевист.

Замечательные русские искусствоведы, мой старший товарищ, мой научный руководитель (неразборчиво), доктор искусствоведения, один из крупнейших русских ученых. Конечно, для меня это очень важно. Елена Сергеевна Смирнова, Лев Лившиц, Ольга Этингоф, директор музея Рублева, директор нашего Никита Корытин. Конечно, и наши Николай Коляда, которого все знают и любят, Алексей Федорченко, Вася Сигарев. Я очень всем благодарен.

Я благодарен тем поэтам, которые поддержали меня именно как поэта, это, конечно, доктор наук Юрий Казарин, это наша замечательная Майя Петровна Никулина, Евгений Касимов, Виталий Кальпиди, Сергей Плотов, Вадим Жук и многие-многие другие. Леонид Петрович Быков, тоже доктор наук наш. Мне очень приятно.

Мне неожиданно очень приятно, что весь мой дом, все мои соседи написали такую хорошую характеристику. Я, конечно, благодарен всем тем, кто пришел, тем замечательным российским журналистам: Александр Минкин, Дмитрий Муратов, Ирина Воробьева, Аксана Панова, Дмитрий Колезев. Все присутствуют, и мне очень приятно. Я всем искренне благодарен.

И конечно, я благодарен всем жителям Екатеринбурга, потому что я эту поддержку чувствую, ощущаю, — и вообще всем добрым людям. И Нюта Федермессер сказала несколько слов. И все эти люди, которые говорили обо мне, они отсекают мне любые пути для отступления и заставляют соответствовать. Я, друзья, вынужден просто соответствовать тому образу, который вы создали, обговорили, тоже никаких путей для отступления.

Что касается меня: я прожил хорошую жизнь, я ни о чем не жалею…

Судья: Я должен вас остановить. Как указано в уголовно-процессуальном законе, председательствующий останавливает выступление участников, не относящееся к существу рассматриваемого дела. Еще раз — ни одного слова…

Ройзман: А я только приступил, ваша честь, и вы мне крылья просто… Я в два слова уложусь: я прожил хорошую жизнь и ни о чем не жалею и ничего не боюсь. Никто не может отнять у меня права говорить то, что я думаю. Спасибо.

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