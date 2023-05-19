Россия атаковала дронами Киев, Кривой Рог и Львов. ВСУ заявили, что сбили 16 беспилотников и три ракеты «Калибр»

Российские войска нанесли новую серию воздушных ударов по Украине в ночь на 19 мая.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что столица Украины подверглась десятой воздушной атаке с начала мая: ночью по Киеву «в несколько волн, с короткими интервалами между атаками» были запущены беспилотники Shahed. По его словам, такой тактикой российские военные пытаются истощить украинские средства ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.

«Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!» — цитируется его заявление в телеграм-канале администрации.

Два человека пострадали в результате серии ночных взрывов в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его данным, российские военные нанесли удары по частному промышленному предприятию и четырехэтажному административному зданию. «Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько зданий загорелись», — пишет он в телеграме. Пострадавшие — 64-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в промежутке между четырьмя и пятью часами утра регион атаковали беспилотники Shahed, в ответ сработали средства ПВО.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что целью атаки дронов был объект критической инфраструктуры города. Пострадавших в результате атаки нет.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ходе ночной атаки средства ПВО уничтожили 16 ударных беспилотников Shahed-136/131 и три крылатых ракеты «Калибр». Всего были зафиксированы пуски 22 дронов и шести ракет.

Минобороны РФ пока новую атаку по украинским городам не комментировало.