Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии. Это будет его первая поездка в Азию с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где примет участие в саммите , сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в делегациях Японии и США. Эту же информацию подтверждают западные СМИ, в частности The New York Times, CNN и Bloomberg.

Ранее власти Японии заявляли, что Зеленский примет участие в одной из дискуссий саммита по видеосвязи. Публичных объявлений о визите Зеленского пока не поступало. День прибытия президента Украины на саммит не раскрывается по соображениям безопасности.

Поездка Владимира Зеленского в Хиросиму станет первым визитом президента Украины в Азию с начала полномасштабного российского вторжения.

Саммит G7 открылся в Хиросиме 19 мая и продлится три дня. Участники мероприятия намерены обсудить новые санкции против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Как сообщалось ранее, среди прочего США намеревались вынести на обсуждение предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию, за исключением лекарств и продуктов питания. Это предложение не поддержали Япония и Евросоюз.