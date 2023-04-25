FT: Евросоюз и Япония выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию

Евросоюз и Япония не поддержали предложение США к странам запретить весь экспорт товаров в Россию, пишет газета Financial Times.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США намеревается вынести на саммит G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию. Предполагалось, что в список исключений попадут только лекарства и продукты питания.

Согласно действующим ограничениям, экспортировать можно все, что не запрещено санкциями. По мнению Bloomberg, новый подход «перевернул бы существующий режим санкций».

Однако, как рассказали источники FT, на подготовительной встрече к саммиту G7 представители ЕС и Японии назвали подобную меру невозможной.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее пригрозил, что полный запрет экспорта приведет к выходу России из . «Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — писал он 23 апреля в своем телеграм-канале.

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