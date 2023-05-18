Производитель коньяка «Арарат» прекратил поставки на российский рынок

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», прекратил экспорт в Россию. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам.

«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально», — цитирует агентство заявление министра.

На российский рынок приходится около 80% экспорта Ереванского коньячного завода. Прекращение поставок в Россию, отметил Керобян, отразится на закупках винограда у армянских фермеров.

Ереванским коньячным заводом владеет концерн Pernod Ricard. Ему также принадлежат виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Pernod Ricard, как и многие международные компании, заявил о приостановке работы в России. Однако в 2023 году стало известно, что концерн возобновил поставки на российский рынок своей продукции, в том числе водки Absolut, что вызвало протесты в Швеции. 12 мая Pernod Ricard объявил о прекращении работы в России. Уже завезенные в Россию партии алкоголя будут распроданы «в течение нескольких месяцев», заявили в Pernod Ricard.

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